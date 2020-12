Shopping di Natale, Cirio: “Assembramenti inaccettabili, non possiamo tornare all’estate”. Galli: “Con liberi tutti fatale la terza ondata” (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla e code da Milano a Torino, fino a Roma, nella prima domenica in cui riaprono i negozi. Così lo Shopping natalizio provoca subito la reazione di politica e scienziati. Per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, “quello che è successo ieri a Torino” è “inaccettabile”. La folla che si è riversata nel centro città nella prima giornata di riapertura dei negozi, dopo quasi un mese di lockdown per contenere il contagio, finisce quindi sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto, programmato per la giornata. Duro anche il commento del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia: “È inevitabile che quando si riaprono attività commerciali ci sia la voglia di tornare in giro, è naturale la reazione – ha detto a Rainews24 – ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole”. Mentre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla e code da Milano a Torino, fino a Roma, nella prima domenica in cui riaprono i negozi. Così lonatalizio provoca subito la reazione di politica e scienziati. Per il presidente della Regione Piemonte, Alberto, “quello che è successo ieri a Torino” è “inaccettabile”. La folla che si è riversata nel centro città nella prima giornata di riapertura dei negozi, dopo quasi un mese di lockdown per contenere il contagio, finisce quindi sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto, programmato per la giornata. Duro anche il commento del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia: “È inevitabile che quando si riaprono attività commerciali ci sia la voglia diin giro, è naturale la reazione – ha detto a Rainews24 – ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole”. Mentre il ...

repubblica : Virus, allarme assembramenti per lo shopping di Natale. Cirio: 'Inaccettabile, bisogna intervenire' - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - Corriere : Qui sotto trovate uno schema di tutte le misure per ora ipotizzate ?? - ConfCommercioAb : Le 'luci' del #Natale nel buio della crisi #sottocasamipiace #natalesottocasa #shopping #regalidinatale… - missypippi : RT @marco_gervasoni: Cirio, Zampa, Galli tutti dalla stessa parte. Trova l'intruso, Il problema è che non c'è. Virus, allarme per lo shoppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Shopping Natale Natale, Miozzo (Cts): «Numero chiuso in Centro. Stop alla calca da shopping» Il Messaggero Dpcm 3 dicembre sul Natale. Spostamenti tra regioni: ipotesi blocco dal 20

Ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sulle deroghe che saranno concesse. Governo per la linea della massima prudenza. Oggi vertice tra le Regioni, che cercano una linea comune. Tra i nodi da s ...

Covid, stretta per l’8 dicembre: prove generali per la sicurezza a Natale

anche ieri pomeriggio la Capitale è stata assediata da migliaia di persone che si sono riversate nelle strade dello shopping per gli anticipi dei regali di Natale. Folla praticamente ovunque ...

Ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sulle deroghe che saranno concesse. Governo per la linea della massima prudenza. Oggi vertice tra le Regioni, che cercano una linea comune. Tra i nodi da s ...anche ieri pomeriggio la Capitale è stata assediata da migliaia di persone che si sono riversate nelle strade dello shopping per gli anticipi dei regali di Natale. Folla praticamente ovunque ...