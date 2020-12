Sfera Ebbasta da record | ‘Famoso’ è il quarto disco più ascoltato al mondo

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Sfera Ebbasta continua a collezionare record su record con il suo nuovo disco di inediti, ‘Famoso’, uscito lo scorso 20 novembre per Island Records. Il lavoro del rapper di Cinisello Balsamo è il quarto disco più ascoltato al mondo nella chart album di Spotify, in classifica dopo BTS, Ariana Grande e Pop Smoke. IN ITALIA IL DISCO È IL PIÙ ASCOLTATO E IL PIÙ VENDUTO