Seven Sisters la trama del film stasera su Rai 4 martedì 1 dicembre in prima visione (Di martedì 1 dicembre 2020) Seven Sisters il film stasera su Rai 4 in prima visione, martedì 1 dicembre, trama e trailer Seven Sisters è il film scelto da Rai 4 per la prima serata di martedì 1 dicembre, pellicola di fantascienza in prima visione, ultimo film del talento norvegese Tommy Wirkola già autore dei cult Dead Snow e Hansel & Gretel: cacciatori di streghe. Il titolo originale è What Happened to Monday? ed è stato distribuito ad agosto 2018 direttamente su Netflix negli USA mentre in Italia è uscito anche al cinema incassando 1,1 milioni di euro. Noomi Rapace è la protagonista e interpreta sette ...

