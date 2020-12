Serpentone Corviale | non solo abusivi La testimonianza | ‘Noi paghiamo | ma ci piove dentro casa’ FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020) La pioggia, quella battente, piace a pochi. E se c’è qualcuno a cui non dispiace è perché può stare al caldo tra le mura di casa. Ma questo non è possibile per i residenti diche, invece, la pioggia la temono perché ogni giorno devono fare i conti con le infiltrazioni d’acqua. E con l’umidità. “Cicasa. Abbiamo fatto decine e decine di segnalazioni” – ci racconta Francesca. “Mia suocera ha 80 anni, è intestataria e paga 580 euro al mese per l’affitto e 167 euro di termosifoni”. La suocera di Francesca vive al quarto piano del sesto lotto, proprio sotto il tetto che va risistemato. A niente, almeno per ora, sono servite le numerose segnalazioni fatte all’Ater. In quello che sembra essere un rimpallo di responsabilità. Ma Francesca ora è stanca ed esausta perché tra rabbia e indignazione e tanti appelli (rimasti ...