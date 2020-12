Serie D | riprogrammata ripresa del campionato

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Dipartimento Interregionale ha deciso di rinviare ladel, precedentemente programmata per il 6 dicembre, a domenica 13, con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Domenica prossima si giocheranno i recuperi ancora non fissati.Tale decisione è stata resa necessaria a seguito della trasmissione odierna della “bozza” di aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC relativo aldiD che necessita di successivi approfondimenti di carattere medico per consentire l’applicazione del protocollo e l’opportuna programmazione degli interventi previsti.Il programma dei recuperi del 6 dicembreGirone A: (6^, 7^, 8^ giornata) Saluzzo-Sanremese, Casale-Varese, Folgore Caratese-Caronnese, Legnano-Bra, Chieri-Gozzano, Bra-Vado, ...