Serie B, il giallo dei cambi in Cosenza-Salernitana: calabresi con 12 uomini in campo, i possibili scenari (Di lunedì 30 novembre 2020) Esplode il caso Cosenza-Salernitana.Il giudice sportivo dovrà analizzare una situazione effettivamente ai limiti e che, comunque andrà a finire, farà giurisprudenza.L'episodio è accaduto al 73' quando i padroni di casa effettuavano tre sostituzioni nel tentativo di riequilibrare il match, la Salernitana stava infatti vincendo per 1-0 grazie alla rete dell’ex Tutino. Le immagini televisive a disposizione mostrano l’ingresso in campo di Petre e Sacko, accompagnato dall’uscita e dall’incoraggiamento di Carretta e Bittante. Tutto mentre il team manager preannunciava anche l’ingresso di Ba al posto di Bruccini che, posizionato dall’altra parte del campo, non si rendeva probabilmente conto della scelta del suo allenatore e restava in campo partecipando all’azione successiva.Il gioco è ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Esplode il caso.Il giudice sportivo dovrà analizzare una situazione effettivamente ai limiti e che, comunque andrà a finire, farà giurisprudenza.L'episodio è accaduto al 73' quando i padroni di casa effettuavano tre sostituzioni nel tentativo di riequilibrare il match, lastava infatti vincendo per 1-0 grazie alla rete dell’ex Tutino. Le immagini televisive a disposizione mostrano l’ingresso indi Petre e Sacko, accompagnato dall’uscita e dall’incoraggiamento di Carretta e Bittante. Tutto mentre il team manager preannunciava anche l’ingresso di Ba al posto di Bruccini che, posizionato dall’altra parte del, non si rendeva probabilmente conto della scelta del suo allenatore e restava inpartecipando all’azione successiva.Il gioco è ...

Mediagol : #SerieB, il giallo dei cambi in #Cosenza-#Salernitana: calabresi con 12 uomini in campo, i possibili scenari… - giulslovesbw : RT @BlItalia: Sono estasiata è tutto quello che volevo da una serie: un giallo con una coppia gay. Le mie preghiere sono state esaudite ?????… - HanonBestGirl : RT @BlItalia: Sono estasiata è tutto quello che volevo da una serie: un giallo con una coppia gay. Le mie preghiere sono state esaudite ?????… - aIienea : @smilingbag ma chi cazzo l’ha detto ok che sono veramente stupida ma se le cose me le spieghi le capisco poi è una… - taestefull : RT @BlItalia: Sono estasiata è tutto quello che volevo da una serie: un giallo con una coppia gay. Le mie preghiere sono state esaudite ?????… -