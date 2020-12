Serie A, Rovella infiamma il calciomercato del Genoa (Di lunedì 30 novembre 2020) È sempre calciomercato. Questo lo sa bene il neo direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu, arrivato per sostituire l’ormai ex Genoano Daniele Faggiano. L’intreccio di mercato riguarda il gioiello classe 2001 Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista del “Grifone” ha attirato l’interesse dei club più importanti della Serie A. Il problema per i liguri c’è ed è pressante: la scadenza del contratto a fine stagione che potrebbe liberare a costo zero uno dei prospetti più interessanti messi in vetrina da Rolando Maran. Ma, intanto, questa sera si gioca la sfida salvezza col Parma di Liverani. Sarà un Genoa-Parma, nonostante sia la prima parte di stagione, determinante per entrambi gli allenatori. Rovella: scambio di calciomercato con la Juventus? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) È sempre. Questo lo sa bene il neo direttore sportivo delFrancesco Marroccu, arrivato per sostituire l’ormai exno Daniele Faggiano. L’intreccio di mercato riguarda il gioiello classe 2001 Nicolò. Il giovane centrocampista del “Grifone” ha attirato l’interesse dei club più importanti dellaA. Il problema per i liguri c’è ed è pressante: la scadenza del contratto a fine stagione che potrebbe liberare a costo zero uno dei prospetti più interessanti messi in vetrina da Rolando Maran. Ma, intanto, questa sera si gioca la sfida salvezza col Parma di Liverani. Sarà un-Parma, nonostante sia la prima parte di stagione, determinante per entrambi gli allenatori.: scambio dicon la Juventus? ...

sportli26181512 : #Genoa, verso il derby: recuperati Pjaca e Rovella: Entrambi tornano a disposizione in vista della gara con la Samp… - Eamlaen : @VaneJuice Rovella ha giocato letteralmente solo contro di noi in serie A, ce lo vogliono rifilare in tutti i modi - bonko89 : @SaverioTolomeo @Valerio67313912 Ma su quello mi fido degli osservatori della Roma la Juve prese ahn che sembrava u… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Rovella HTTP/1.1 Server Too Busy