Serie A, chi sono le 3 grandi delusioni dopo 9 giornate (Di lunedì 30 novembre 2020) Focus sul campionato di Serie A dopo nove giornate: la classifica rivela le tre squadre che hanno deluso in questo avvio E’ molto presto per trarre giudizi definitivi, ma nove giornate sono abbastanza per fidarsi, intanto, delle prime pressioni. La classifica elegge le prime vere delusioni di questo campionato. Tre in particolare: Lazio, Atalanta, Juventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) Focus sul campionato dinove: la classifica rivela le tre squadre che hanno deluso in questo avvio E’ molto presto per trarre giudizi definitivi, ma noveabbastanza per fidarsi, intanto, delle prime pressioni. La classifica elegge le prime veredi questo campionato. Tre in particolare: Lazio, Atalanta, Juventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

SkySport : Maradona, Maldini: 'Diego giocò nel fango ad Acerra, chi si lamenta guardi quei video' - MichelaAlbanes7 : RT @gio82es: Nel scorrere la mia TL 'per fortuna che ho anche gente sana di mente' nel rivedere #nazfer mi sale il magone?? tra 31 giorni sa… - pizeta1362 : @GiorgiaMeloni Vabbè Giorgia, io ti seguo ma non esageriamo adesso polemizzando con tutto! Prendiamo solo argomenta… - Ladyoscar721 : RT @gio82es: Nel scorrere la mia TL 'per fortuna che ho anche gente sana di mente' nel rivedere #nazfer mi sale il magone?? tra 31 giorni sa… - ESMA54224259 : RT @gio82es: Nel scorrere la mia TL 'per fortuna che ho anche gente sana di mente' nel rivedere #nazfer mi sale il magone?? tra 31 giorni sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie chi HTTP/1.1 Server Too Busy