Sergio Muniz racconta a Domenica Live una grande emozione

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’affascinante attore, dopo le polemiche per la sua performance a Tale e Quale show, è stato ospite di. E hato a Barbara D’Urso una notizia che lo sta facendo molto feliceè stato qualche giorno fa al centro di una polemica con il rapper Ghali, che ha preso L'articolo Curiosauro.

tpi : Ghali e il blackface. Va bene il politically correct ma qui se si va avanti di questo passo non si potrà più imbott… - BITCHYFit : Sergio Muniz risponde a Ghali che lo aveva accusato di blackface a Tale e Quale Show - FilmNewsItaly : Sergio Muniz replica a Ghali: 'Posso solo chiedere scusa' - StraNotizie : Sergio Muniz risponde a Ghali che lo aveva accusato di blackface a Tale e Quale Show - zazoomblog : Sergio Muniz risponde a Ghali che lo aveva accusato di blackface a Tale e Quale Show - #Sergio #Muniz #risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Muniz

Chi è Morena Firpo, compagna del bellissimo Sergio Muniz: età, professione e altro sulla donna che sta per renderlo padre.Una notizia davvero straordinaria per Sergio Muniz: l'attore è stato ospite di Domenica Live e ha dato in diretta lo splendido annuncio.