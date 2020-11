Selvaggia Roma: lite con Martina Nasoni prima del Grande Fratello Vip 5 (Di lunedì 30 novembre 2020) Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione nip del ‘Grande Fratello’, intervistata, qualche giorno fa, da Giada Di Miceli a ‘Non succederà più’, il programma radiofonico sulle frequenze di Radio Radio, ha raccontato, per la prima volta, di essersi scontrata con Selvaggia Roma che, da qualche settimana, è diventata una concorrente del reality di Canale 5: “È una ragazza con cui mi sono scontrata anche io per cose nostre. Uno scontro che era poi una cavolata, però lei è la classica ragazza che usa aggettivi davvero brutti verso le altre donne e anche con superficialità e questa cosa a me non piace, soprattutto verso persone che non conosci. Mi ha insultata pesantemente sul mio essere donna, mi ha dato della poco di buono senza conoscermi e senza ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020), vincitrice dell’ultima edizione nip del ‘’, intervistata, qualche giorno fa, da Giada Di Miceli a ‘Non succederà più’, il programma radiofonico sulle frequenze di Radio Radio, ha raccontato, per lavolta, di essersi scontrata conche, da qualche settimana, è diventata una concorrente del reality di Canale 5: “È una ragazza con cui mi sono scontrata anche io per cose nostre. Uno scontro che era poi una cavolata, però lei è la classica ragazza che usa aggettivi davvero brutti verso le altre donne e anche con superficialità e questa cosa a me non piace, soprattutto verso persone che non conosci. Mi ha insultata pesantemente sul mio essere donna, mi ha dato della poco di buono senza conoscermi e senza ...

