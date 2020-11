Sei righe per raccontare la morte per Covid di una donna di 33 anni, 13 righe per descrivere la vita del marito (Di lunedì 30 novembre 2020) Veronica Stile aveva 33 anni. Una donna brillante che si è spenta, nei giorni scorsi, a Napoli dove era ricoverata in ospedale a causa del coronaviurus. L’emittente Telenuova – da sempre impegnata sul territorio per descrivere fatti e notizie di cronaca – ha dedicato ampio spazio alla vicenda. Ovviamente, lo ha fatto per ragioni di prossimità geografica – la donna abitava a Nocera Inferiore e l’intera comunità cittadina è rimasta sconvolta da questa precoce scomparsa -, documentando l’episodio sotto ogni punto di vista. Ma quello che più ha colpito è stato il modo di diffondere la notizia il 27 novembre scorso, con un lungo post su Facebook. LEGGI ANCHE > La più giovane vittima di coronavirus in Europa, 12 anni, è belga Veronica Stile e il post con la notizia della sua morte Ecco ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Veronica Stile aveva 33. Unabrillante che si è spenta, nei giorni scorsi, a Napoli dove era ricoverata in ospedale a causa del coronaviurus. L’emittente Telenuova – da sempre impegnata sul territorio perfatti e notizie di cronaca – ha dedicato ampio spazio alla vicenda. Ovviamente, lo ha fatto per ragioni di prossimità geografica – laabitava a Nocera Inferiore e l’intera comunità cittadina è rimasta sconvolta da questa precoce scomparsa -, documentando l’episodio sotto ogni punto di vista. Ma quello che più ha colpito è stato il modo di diffondere la notizia il 27 novembre scorso, con un lungo post su Facebook. LEGGI ANCHE > La più giovane vittima di coronavirus in Europa, 12, è belga Veronica Stile e il post con la notizia della suaEcco ...

