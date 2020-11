Seconda casa fuori regione? Spostamenti possibili prima del 20 dicembre (Di lunedì 30 novembre 2020) La questione degli Spostamenti tra le Regioni, col rientro a casa per Natale, il principale nodo che il governo deve sciogliere in vista del prossimo Dpcm: ormai sembra certo che verranno vietati anche nelle zone gialle per impedire che chi torna a visitare i parenti per le feste possa alimentare una terza ondata dell’epidemia di COVId-19. Anche chi ha la Seconda casa fuori regione dovrà rinunciare al Natale fuori città. A meno che non possa spostarsi prima dell’inizio dei divieti, spiega il Corriere: Chi vuole andare fuori dalla propria regione per trascorrere le festività nella Seconda casa dovrà farlo prima dell’entrata in vigore dei divieti. Dalla settimana ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) La questione deglitra le Regioni, col rientro aper Natale, il principale nodo che il governo deve sciogliere in vista del prossimo Dpcm: ormai sembra certo che verranno vietati anche nelle zone gialle per impedire che chi torna a visitare i parenti per le feste possa alimentare una terza ondata dell’epidemia di COVId-19. Anche chi ha ladovrà rinunciare al Natalecittà. A meno che non possa spostarsidell’inizio dei divieti, spiega il Corriere: Chi vuole andaredalla propriaper trascorrere le festività nelladovrà farlodell’entrata in vigore dei divieti. Dalla settimana ...

Ultime Notizie dalla rete : Seconda casa “Skipass solo per chi ha la seconda casa o prenota in hotel” Il Fatto Quotidiano Promozione Kia Stonic, perché conviene e perché no

Coniugi morti in casa, trovati dopo dieci giorni

Terribile scoperta in Bolognina: Adolfo Masetti, 83 anni, e Giovanna Di Pierro, 79, non avevano figli. Giallo sulle cause, indaga la polizia ...

