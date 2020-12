“Se li è infilati in gola per morire”. Suicida in carcere l’assassino di Marilena Re. Vito Clericò era all’ergastolo: il gesto estremo (Di lunedì 30 novembre 2020) Marilena Re era stata uccisa in un modo tremendo: colpita al capo almeno sei o sette volte ed era poi stata decapitata: il cranio era stato gettato accanto ai binari, mentre il corpo era stato nascosto nell’orto della villetta del 64enne oggi morto Suicida in carcere. Era stato l’uomo, ormai in trappola, a confessare l’omicidio. Vito Clericò, il 64enne di Garbagnate Milanese condannato all’ergastolo con rito abbreviato per l’omicidio della donna, ha dapprima scritto una lettera di suo pugno per criticare l’operato della giustizia. E poi l’ha fatta finita. Si è Suicidato domenica pomeriggio nel carcere di Busto Arsizio. Riguardo la vicenda della promoter finanziaria di 58 anni uccisa a luglio del 2018 e ritrovata dopo oltre un mese nell’orto della casa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)Re era stata uccisa in un modo tremendo: colpita al capo almeno sei o sette volte ed era poi stata decapitata: il cranio era stato gettato accanto ai binari, mentre il corpo era stato nascosto nell’orto della villetta del 64enne oggi mortoin. Era stato l’uomo, ormai in trappola, a confessare l’omicidio., il 64enne di Garbagnate Milanese condannatocon rito abbreviato per l’omicidio della donna, ha dapprima scritto una lettera di suo pugno per criticare l’operato della giustizia. E poi l’ha fatta finita. Si èto domenica pomeriggio neldi Busto Arsizio. Riguardo la vicenda della promoter finanziaria di 58 anni uccisa a luglio del 2018 e ritrovata dopo oltre un mese nell’orto della casa ...

giorgiomalin : @VenezianoWalter @Anna94198447 'Io mi struggo al pensiero che miliardi di ortaggi siano uccisi e infilati nelle pen… - maelicehogws : Non mando niente, se non il pezzo dove mi hai dato della puttana punto primo e punto secondo so che lo hai detto an… - yutaismymoon : @eisorosa se la canzone fosse stata di tu sai chi ce li avrebbero infilati - agapelena_ : @autoscribo ma lascia stare io li ho infilati nel carrello della spesa senza che mia madre se ne accorgesse HAHAHHAHA - abartesaghi : @petitoblu @PagliariCarlo Ah voglia a gridare se con palla scoperta la tua difesa è disposta su due livelli tra i q… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se infilati Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera