Scuola, oggi rientro per 719mila studenti: caos e incognite

Primo rientro in classe, oggi, per quasi 720mila studenti di scuola media nelle regioni diventate arancioni. Ma per il rientro di tutti i ragazzi delle superiori, oggi impegnati con le lezioni a ...

Primo rientro in classe, oggi, per quasi 720mila studenti di scuola media nelle regioni diventate arancioni. Ma per il rientro di tutti i ragazzi delle superiori, oggi impegnati con le lezioni a ...

Scuola a Vibo, si torna in classe tra le paure: niente tamponi a studenti e docenti

Il braccio di ferro sulla (ri)apertura delle scuole di Vibo è iniziato da tempo. E il passaggio della regione, dalla zona rossa a quella arancione, già dalla ...

