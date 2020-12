Scuola, genitori No Dad ricevuti in Prefettura a Napoli: Governo riporti Campania in Italia (Di lunedì 30 novembre 2020) Una delegazione di genitori ‘No Dad’, che da tempo protestano in Campania contro la Didattica a distanza in alternativa a quella in presenza, è stata ricevuta in oggi in Prefettura a Napoli. Ad essere contestata questa volta è l’ultima ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha rinviato la ripresa della didattica in presenza per le classi dalla seconda elementare alla prima media al prossimo 7 dicembre mentre le scuole dell’infanzia e le prime elementari hanno ripreso la didattica in presenza il 25 novembre. In Campania la didattica a distanza è in vigore dallo scorso 16 ottobre. “Abbiamo riscontrato – riferiscono i genitori al termine dell’incontro – grande disponibilità umana e di ascolto ma anche un certo imbarazzo rispetto alla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Una delegazione di‘No Dad’, che da tempo protestano incontro la Didattica a distanza in alternativa a quella in presenza, è stata ricevuta in oggi in. Ad essere contestata questa volta è l’ultima ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha rinviato la ripresa della didattica in presenza per le classi dalla seconda elementare alla prima media al prossimo 7 dicembre mentre le scuole dell’infanzia e le prime elementari hanno ripreso la didattica in presenza il 25 novembre. Inla didattica a distanza è in vigore dallo scorso 16 ottobre. “Abbiamo riscontrato – riferiscono ial termine dell’incontro – grande disponibilità umana e di ascolto ma anche un certo imbarazzo rispetto alla ...

serafinobandini : @BrambillaLuca tranquillo Luca, non è tutta colpa tua. in quanto genitori siamo assediati. la società, la scuola, l… - blossomjiaer : il mio glow up è stato quello di passare dall'essere ignorata dal gruppo di classe a quello dall'essere ignorata da… - mamo75r : @Barone_T_Regoli ... e dove il prete dall'altare ha detto alla folla che è orgoglioso di ripristinare il coro dei b… - ildenaro_it : #Genitori No #Dad in #Prefettura a #Napoli contro @Reg_Campania: didattica a distanza è in vigore dallo scorso 16 o… - Gio_Caian : @CarloCalenda Ma io non ho parole... Pensavo che avere genitori che ti danno del criminale perché vuoi mandare i tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola genitori HTTP/1.1 Server Too Busy