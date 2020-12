Scuola | Antonello Giannelli a Sky TG24 | Problema trasporti da risolvere prima possibile

(Di lunedì 30 novembre 2020) "Ildeiè dail", perché "se le esigenze cambiano devono cambiare anche i". Lo dice, ai microfoni di Sky, Presidente dell'associazione nazionale dei presidi, commentando letiche legate al ritorno degli studenti tra i banchi durante la seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Italia (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Il mondo dellapuò adottare forme di scaglionamento", ma occorre "trovare una sede dove discutere questi problemi", aggiunge. Mentre sul rientro in presenza, spiega: "La data non è conosciuta. La più probabile è quella del 7 gennaio".

La curva epidemica sta calando in tutta Italia e l'allentamento, seppure lieve, delle misure di contenimento riporta a galla il tema, in realtà mai sopito, del rientro in presenza a scuola. «Al moment ...Intanto per il rientro generale a scuola, anche per le superiori, il governo sta ipotizzando la data del 7 gennaio prossimo. «Improbabile tornare prima di Natale sottolinea Antonello Giannelli, ...