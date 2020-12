Scorta per la fidanzata di Conte, gli atti arrivano al Tribunale dei ministri. E FdI porta il caso in Aula (Di lunedì 30 novembre 2020) Al Tribunale dei ministri e in Parlamento. L’esposto sporto da FdI per fare chiarezza sull’uso della Scorta del premier Giuseppe Conte a vantaggio della fidanzata non si ferma alla Procura di Roma. Gli atti relativi alla denuncia presentata da Roberta Angelilli, infatti, sono stati trasmessi al Tribunale dei ministri, che ora dovrà decidere come procedere. La vicenda e l’esposto di FdI I fatti sono ormai noti. Il 26 ottobre la compagna del presidente del Consiglio, Olivia Paladino, incalzata da una troupe de Le Iene, che chiedeva una sua dichiarazione sulle vicende legate agli scandali inerenti la figura del padre, si era rifugiata in un supermercato dove poi l’hanno raggiunta e soccorsa alcuni agenti della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Aldeie in Parlamento. L’esposto sporto da FdI per fare chiarezza sull’uso delladel premier Giuseppea vantaggio dellanon si ferma alla Procura di Roma. Glirelativi alla denuncia presentata da Roberta Angelilli, inf, sono stati trasmessi aldei, che ora dovrà decidere come procedere. La vicenda e l’esposto di FdI I fsono ormai noti. Il 26 ottobre la compagna del presidente del Consiglio, Olivia Paladino, incalzata da una troupe de Le Iene, che chiedeva una sua dichiarazione sulle vicende legate agli scandali inerenti la figura del padre, si era rifugiata in un supermercato dove poi l’hanno raggiunta e soccorsa alcuni agenti della ...

