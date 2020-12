Sci | le regioni alpine non si arrendono | nuova proposta al governo

Leggi su yeslife

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ladelleal: impianti di sci aperti soltanto per ospiti di hotel e seconde case Tiene banco in Italia, e non solo, il dibattito sul turismo invernale. E’ tempo di neve e di Sci ed è il momento di alta stagione per le strutture turistiche di alta montagna. Tuttavia, è anche L'articolo proviene da YesLife.it.