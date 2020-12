Sci, la mediazione delle regioni: "Skipass per chi pernotta in hotel o casa vacanza" (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 novembre 2020 - Vacanze di Natale sugli sci, ma solo per chi pernotta almeno una notte nelle diverse destinazioni o per chi possiede o affitta una seconda casa nelle zone sciistiche. Questa ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 novembre 2020 - Vacanze di Natale sugli sci, ma solo per chialmeno una notte nelle diverse destinazioni o per chi possiede o affitta una secondanelle zone sciistiche. Questa ...

TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #sci , la mediazione delle regioni: 'Skipass per chi pernotta in hotel o casa vacanza' #DPCMnatale - qn_giorno : #sci , la mediazione delle regioni: 'Skipass per chi pernotta in hotel o casa vacanza' #DPCMnatale - enzomazza : Dibattito se aprire scuole o impianti per sciare La mediazione potrebbe essere quella di aprire solo le scuole di sci ? - LaStampa : Conte e Speranza sono per il no. Gualtieri e Franceschini aperti al dialogo. Dal Piemonte parte una mediazione guid… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci mediazione HTTP/1.1 Server Too Busy