Sci di fondo | Klaebo e Johaug dominatori del weekend Italia | buoni segnali da De Fabiani

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ildi Coppa del Mondo di sci dia Ruka, che ne ha segnato il debutto, è andato a trasformarsi in un autentico dominio norvegese, con una piccola punta, anche se notevole per dimensioni, di sorpresa. Per l’, invece, notizie che vanno dal variabile al buono. Sul fronte internazionale, non sorprende il fatto che Johannesabbia letteralmente fatto man bassa di qualsiasi cosa nel, riuscendo anche a vincere il primo vero scontro diretto con il grande rivale di Coppa del Mondo, il russo Alexander Bolshunov. Quel che sorprende, invece, è che Erik Valnes l’abbia battuto nella sprint, qualcosa che non accadeva da quasi due anni e che assume un po’ il senso della storia, visto che nella specialità sembrava dovesse passare ancora chissà quanto perché un simile evento si ...

Pur in una stagione tutta da scrivere causa Covid, piena di incertezze e con il Trofeo Provincia di Treviso altrettanto in alto mare per non parlare del resto dell'attività, lo sci ...Premetto che da parecchi anni non ho più messo gli sci ai piedi, per problemi alla schiena. Amo la montagna, conosco un’ infinità di amici il cui reddito è legato quasi esclusivamente alla stagione sc ...