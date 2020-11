Sci alpino: operazione riscatto per l’Italia dopo il parallelo di Lech (Di lunedì 30 novembre 2020) Scatta l’operazione riscatto per la squadra azzurra di sci alpino dopo un parallelo di Lech che ha lasciato quasi solo rimpianti e delusioni. Sarà un prossimo fine settimana importante per i colori italiani, con le donne impegnate nella velocità a St.Moritz (due supergiganti), mentre gli uomini gareggeranno saranno impegnati proprio in Italia a Santa Caterina Valfurva in gigante. Marta Bassino e Federica Brignone sono reduci rispettivamente da un quinto ed un settimo posto a Lech. Entrambe tornano dall’Austria con molti rimpianti e con la convinzione che con anche un po’ più di fortuna il podio era ampiamente alla portata. Fatali i quarti di finale, con la piemontese sconfitta di pochi centesimi dalla sorpresa americana Paula Moltzan, mentre la valdostana si è arresa ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Scatta l’per la squadra azzurra di sciundiche ha lasciato quasi solo rimpianti e delusioni. Sarà un prossimo fine settimana importante per i colori italiani, con le donne impegnate nella velocità a St.Moritz (due supergiganti), mentre gli uomini gareggeranno saranno impegnati proprio in Italia a Santa Caterina Valfurva in gigante. Marta Bassino e Federica Brignone sono reduci rispettivamente da un quinto ed un settimo posto a. Entrambe tornano dall’Austria con molti rimpianti e con la convinzione che con anche un po’ più di fortuna il podio era ampiamente alla portata. Fatali i quarti di finale, con la piemontese sconfitta di pochi centesimi dalla sorpresa americana Paula Moltzan, mentre la valdostana si è arresa ...

