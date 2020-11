Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz e Santa Caterina 2020: programma, orari, tv. In calendario giganti e superG (Di lunedì 30 novembre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino vivrà il primo vero weekend di gare tra uomini e donne. Quest’ultime saranno protagoniste nella velocità a St.Moritz con due supergiganti consecutivi. Dopo il dominio iniziale di Petra Vlhova, le avversarie della slovacca, tra le quali le azzurre (Brignone, Bassino e Goggia) puntano ad accorciare il distacco in classifica generale. Appuntamento italiano, invece, per la Coppa del Mondo maschile, che vivrà una due giorni a Santa Caterina Valfurva, dove sono in programma due giganti. Attualmente le gare si sarebbero dovute svolgere in Val d’Isere, ma per mancanza di neve la FIS ha deciso per lo spostamento. Sarà ancora duello tra Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Ladeldi scivivrà il primo vero weekend di gare tra uomini e donne. Quest’ultime saranno protagoniste nella velocità a St.con due superconsecutivi. Dopo il dominio iniziale di Petra Vlhova, le avversarie della slovacca, tra le quali le azzurre (Brignone, Bassino e Goggia) puntano ad accorciare il distacco in classifica generale. Appuntamento italiano, invece, per ladelmaschile, che vivrà una due giorni aValfurva, dove sono indue. Attualmente le gare si sarebbero dovute svolgere in Val d’Isere, ma per mancanza di neve la FIS ha deciso per lo spostamento. Sarà ancora duello tra Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, ...

