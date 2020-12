Schuster | “Maradona giocava coi difensori a cavalcioni | negli anni 80 il rosso era solo per l’omicidio”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) Quando gli fanno il paragone con Messi Berndsorride. E poi sentenzia: “’80 isi mettevano afinché ti abbattevano. Ai tempi di Maradona dovevi praticamente uccidere qualcuno per vedere un cartellino!“. E’ una risposta., 60 come Diego, era il regista di quel Barcellona che se lo fece scappare (“non ho mai capito come fu possibile”), e in una bellissima intervista alla Süddeutsche Zeitung ricorda alcuni aneddoti di quel Diego pre-napoletano che danno molto il senso di chi fosse il Maradona che poi sarebbe arrivato in Italia. A cominciare dal riscaldamento pre-partita. “A Diego piaceva fare giochetti. Il riscaldamento era la “cosa” di Diego. A differenza di oggi, non c’era quasi mai un preparatore a seguirti, al ...