Sardegna | scende l' allerta maltempo Solinas | ' La burocrazia frena la sicurezza'

Cosimo51exMiur : Fatalismo in #Sardegna devastata dal fango:('..questo è il destino geologico del paese..'). Il suolo d'italia: è u… - Marie30460276 : RT @GDeccia: La violenza dell'acqua che scende fa sempre più paura. Ormai il dissesto idrogeologico è irreparabile. Solidarietà alla Sarde… - GDeccia : La violenza dell'acqua che scende fa sempre più paura. Ormai il dissesto idrogeologico è irreparabile. Solidarietà… - SardoResiliente : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Rt nazionale scende ancora, è 1,08. Nell'Isola il più basso d'Italia - UnioneSarda : #Sardegna - Rt nazionale scende ancora, è 1,08. Nell'Isola il più basso d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna scende

Il dolore dei familiari delle vittime, la disperazione di chi ha perso tutto, ma anche la forza di volonta' di chi ha trascorso la notte a ...Temperature in calo. Freddo e gelate in arrivo. INVERNO IN ARRIVO - Le temperature sono già in part diminuite per l'azione del vortice di maltempo che sta interessando parte dell ...