Sardegna, in arrivo 40 milioni per l'alluvione a Bitti. Anche la diocesi di Nuori raccoglie fondi per la comunità colpita. E' stato recuperato anche il corpo della terza vittima, Lia Orunesu.

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna arrivo Sardegna, in arrivo 40 milioni per l'alluvione a Bitti La Repubblica Alluvione Sardegna: in arrivo 40 mln dalla Giunta regionale

Arriva il primo stanziamento a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione che sabato ha ucciso tre persone in Sardegna. Oggi la Giunta guidata da Christian Solinas presenterà un emendamento ad ...

Tutti gli affari del cardinale Angelo Becciu

Angelo Becciu Angelo Maria Becciu, nella sua Sardegna a Pattada ... Francesco e nunziature ristrutturate come quella di Cuba, arriva il tempo del grande salto verso Roma, verso la sede universale ...

