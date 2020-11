Santo del Giorno 30 Novembre: Sant’Andrea Apostolo (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Santo del Giorno 30 Novembre è Sant’Andrea, il primo che Gesù chiamò come suo Apostolo. Dopo la Pentecoste, esattamente come gli altri discepoli, anche Andrea si dedicò alla predicazione del Vangelo, precisamente nell’Est Europa. Qui, oggi, Sant’Andrea è venerato dalla Chiesa Ortodossa. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 30 Novembre: chi era Sant’Andrea. Note biografiche essenziali Andrea, fratello di Simon Pietro, nacque a Betsaida intorno al 6 a.C.. Esattamente come tutto il resto della sua famiglia, anche lui faceva il pescatore. Già discepolo di Giovanni Battista, fu il primo che Gesù chiamò attorno a sé invitandolo a divenire “pescatore ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildel30, il primo che Gesù chiamò come suo. Dopo la Pentecoste, esattamente come gli altri discepoli, anche Andrea si dedicò alla predicazione del Vangelo, precisamente nell’Est Europa. Qui, oggi,è venerato dalla Chiesa Ortodossa. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stato canonizzato.del30: chi era. Note biografiche essenziali Andrea, fratello di Simon Pietro, nacque a Betsaida intorno al 6 a.C.. Esattamente come tutto il resto della sua famiglia, anche lui faceva il pescatore. Già discepolo di Giovanni Battista, fu il primo che Gesù chiamò attorno a sé invitandolo a divenire “pescatore ...

Le Chiese d'Oriente e d'Occidente oggi ricordano il patrono di Romania, Ucraina e Russia. La ricorrenza è anche festa nazionale in Scozia ...

