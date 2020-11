Santo del giorno 30 Novembre, chi era Sant’Andrea: la sua storia (Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi, 30 Novembre, si festeggia Sant’Andrea, il primo apostolo che si incontra nei Vangeli. Scopriamo insieme la sua storia. Il pescatore Andrea è il primo degli apostoli che si incontra nei Vangeli. L’uomo è nato a Bethsaida di Galilea, circa un decennio dopo Gesù, ed è il fratello di Simon Pietro. È stato il primo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Oggi, 30, si festeggia, il primo apostolo che si incontra nei Vangeli. Scopriamo insieme la sua. Il pescatore Andrea è il primo degli apostoli che si incontra nei Vangeli. L’uomo è nato a Bethsaida di Galilea, circa un decennio dopo Gesù, ed è il fratello di Simon Pietro. È stato il primo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

vaticannews_it : #28novembre #Concistoro #BenedettoXVI 'Al termine della celebrazione del Concistoro Ordinario Pubblico, il Santo Pa… - vaticannews_it : #29novembre #Nelmondo Vescovi #Haiti No alla violenza e alla miseria @PresidenceHT #Filippine torna a casa l’immag… - iostoconsalvini : RT @giuliomeotti: 'Lottava per i diseredati del mondo. Era un dio, non un santo. Non trovava pace, ma ti convertiva. Sempre pronto a scaten… - ValentiDemetrio : RT @mat_brandi: 'Biden sceglie sette donne per la comunicazione alla Casa Bianca!' Strillano felici e all'unisono i servetti del mainstream… - mrguasco : RT @mat_brandi: 'Biden sceglie sette donne per la comunicazione alla Casa Bianca!' Strillano felici e all'unisono i servetti del mainstream… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Lunedì 30 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday "Fateci aprire, non perdiamo un altro weekend"

La zona arancione potrebbe slittare di qualche giorno. L’appello di Confcommercio al presidente della Regione, Eugenio Giani ...

"Ci siamo adeguati a tutto. Così crolliamo"

L’ipotesi di chiusura forzata a Natale e Santo Stefano agita i ristoratori fermani: ci sentiamo presi in giro. I locali non sono luoghi di contagio ...

La zona arancione potrebbe slittare di qualche giorno. L’appello di Confcommercio al presidente della Regione, Eugenio Giani ...L’ipotesi di chiusura forzata a Natale e Santo Stefano agita i ristoratori fermani: ci sentiamo presi in giro. I locali non sono luoghi di contagio ...