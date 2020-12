Sanità: Frega (Novartis), 'priorità investire su alfabetizzazione scientifica popolazione' (Di lunedì 30 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) su Notizie.it.

guidopoli3 : Non me ne frega dell'autocritica di #DiMaio . Mi frega che abbiamo perso un mare di soldi pubblici per dare tempo a… - UtherPe1 : L'unica risposta che posso fornire è questa: 'Detto fuori dai denti, non me ne frega un caxxo, io non voglio morire… - CKaky89 : RT @CristinaLivetti: @CKaky89 Ogni giorno uno scandalo che riguarda la sanità, eppure la gente se ne frega e continua a sostenere certe per… - CristinaLivetti : @CKaky89 Ogni giorno uno scandalo che riguarda la sanità, eppure la gente se ne frega e continua a sostenere certe… - Spartac42028989 : @lauraboldrini L'italia è in ginocchio, l'economia è morta la sanità bloccata la gente si impicca perchè è depressa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Frega HTTP/1.1 Server Too Busy