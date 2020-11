Samuel Peron: "Io, bullizzato da bambino, ora ballo con le stelle" (Di lunedì 30 novembre 2020) "La danza è la mia vita. Mi chiamavano recchione, frocio. Avevo 8 anni, a quell'età la cattiveria è una ferita che ti resta dentro. Tremo quando vedo il film Billy Elliot, è la mia storia. Adesso che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) "La danza è la mia vita. Mi chiamavano recchione, frocio. Avevo 8 anni, a quell'età la cattiveria è una ferita che ti resta dentro. Tremo quando vedo il film Billy Elliot, è la mia storia. Adesso che ...

Ultime Notizie dalla rete : Samuel Peron Samuel Peron: "Io, bullizzato da bambino, ora ballo con le stelle" Quotidiano.net Samuel Peron: "Io, bullizzato da bambino, ora ballo con le stelle"

"La danza è la mia vita. Mi chiamavano recchione, frocio. Avevo 8 anni, a quell’età la cattiveria è una ferita che ti resta dentro. Tremo quando vedo il film Billy Elliot, è la mia storia. Adesso che ...

"Bullizzato da bambino, volevo smettere Umiliazioni e riscatto: ora ballo con le stelle"

