Salvini-Eisenberg | mesto incontro fra due orfani trumpiani

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un pranzo cordiale e rilassato a Villa Taverna per ribadire simpatia e stima reciproca, e soprattutto per salutarsi. Matteo, accompagnato dal numero due leghista Giancarlo Giorgetti, ha incontrato l’ambasciatore americano Lewis M., che presto lascerà Roma per rientrare in patria. I due, che hanno un saldo e “intenso” rapporto di conoscenza, e in passato si sono visti molte volte, hanno discusso dello scenario internazionale dopo le elezioni alla Casa Bianca e dei possibili riflessi sulle relazioni tra Roma e Washington. “I rapporti tra Italia e Stati Uniti d’America e tra la Lega e la democrazia americana sono solidi e lo saranno sempre di più” ha detto poi il leader della Lega. Nessun appuntamento americano in agenda, complice anche la fase di pandemia che il mondo vive, pochi contenuti politici in senso stretto, ma un lungo scambio ...