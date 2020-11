Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 30 novembre 2020) Terzo weekend di Salto con gli sci in arrivo a Nizhny Tagil, dove la Coppa del Mondo approda ormai tradizionalmente dal 2014: si tratta di un trampolino piuttosto recente, ma che ha già visto nove uomini trionfare nelle dieci gare disputate. Il più “di successo”, per così dire, è Johann Andre Forfang, che ha quattro podi su questo trampolino; il norvegese, però, non ha le due vittorie del tedesco Severin Freund, che vinse nel 2014 e 2015, unico a fare il bis. L’anno scorso a vincere sono stati il giapponese Yukiya Sato e l’austriaco Stefan Kraft. I primi due weekend della nuova stagione finora hanno visto una prevalenza del tedesco Markus Eisenbichler, ma anche i segnali positivi lanciati dall’Italia con Giovanni Bresadola. Rimane però, per Nizhny Tagil, un sostanziale ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Terzo weekend dicon gli sci in arrivo a, dove ladelapproda ormai tradizionalmente dal 2014: si tratta di un trampolino piuttosto recente, ma che ha già visto nove uomini trionfare nelle dieci gare disputate. Il più “di successo”, per così dire, è Johann Andre Forfang, che ha quattro podi su questo trampolino; il norvegese, però, non ha le due vittorie del tedesco Severin Freund, che vinse nel 2014 e 2015, unico a fare il bis. L’anno scorso a vincere sono stati il giapponese Yukiya Sato e l’austriaco Stefan Kraft. I primi due weekend della nuova stagione finora hanno visto una prevalenza del tedesco Markus Eisenbichler, ma anche i segnali positivi lanciati dall’Italia con Giovanni Bresadola. Rimane però, per, un sostanziale ...

