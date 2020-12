Saipem, accordo di collaborazione con CNR per utilizzo Hexafloat (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Saipem e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno siglato un accordo di collaborazione che consentirà all’ente di ricerca di utilizzare il concept di Hexafloat, la soluzione di Saipem, brevetto pubblicato in attesa di validazione, relativa alla fondazione galleggiante a pendolo per turbine eoliche. L’ambito di utilizzo – spiega una nota – sarà un progetto di ricerca strategico per il sistema industriale del settore delle energie rinnovabili offshore (studi su piattaforme galleggianti per l’eolico ed il solare a mare), finanziato dal fondo della Ricerca di Sistema Elettrico e che rientra nell’ambito dell’accordo di programma stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico per il triennio 2019-2021. Nello specifico, il progetto di ricerca a cui ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno siglato undiche consentirà all’ente di ricerca di utilizzare il concept di, la soluzione di, brevetto pubblicato in attesa di validazione, relativa alla fondazione galleggiante a pendolo per turbine eoliche. L’ambito di– spiega una nota – sarà un progetto di ricerca strategico per il sistema industriale del settore delle energie rinnovabili offshore (studi su piattaforme galleggianti per l’eolico ed il solare a mare), finanziato dal fondo della Ricerca di Sistema Elettrico e che rientra nell’ambito dell’di programma stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico per il triennio 2019-2021. Nello specifico, il progetto di ricerca a cui ...

