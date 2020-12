Sailor Moon Eternal: il poster del film in arrivo nelle sale giapponesi (Di martedì 1 dicembre 2020) A gennaio arriverà nei cinema giapponesi il film Sailor Moon: Eternal e olìnline è stato condiviso il primo poster ufficiale. Sailor Moon tornerà, questa volta nei cinema, con il film Eternal, di cui è stato condiviso il poster, che sostituirà la quarta stagione della serie revival Crystal. Il progetto è suddiviso in due lungometraggi e la prima parte debutterà nelle sale giapponesi a partire dall'8 gennaio, mentre la parte conclusiva della storia verrà distribuita dall'11 febbraio. La locandina del film Sailor Moon Eternal mostra l'eroina creata da Naoko Takeuchi nelle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) A gennaio arriverà nei cinemaile olìnline è stato condiviso il primoufficiale.tornerà, questa volta nei cinema, con il, di cui è stato condiviso il, che sostituirà la quarta stagione della serie revival Crystal. Il progetto è suddiviso in due lungometraggi e la prima parte debutteràa partire dall'8 gennaio, mentre la parte conclusiva della storia verrà distribuita dall'11 febbraio. La locandina delmostra l'eroina creata da Naoko Takeuchi...

