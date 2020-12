Russia | dramma al Cremlino | guardia del corpo di Putin morta suicida

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un agente di scorta amorto. Si tratterebbe di un uomo in forza ai Servizi di protezione del Presidente in, membro dell’unità direttamente coinvolta nella sicurezza personale di Vladimir. Si è tolto la vita mentre era in servizio al. La notizia è stata diffusa solo qualche ora fa e non è chiaro se il suicidio dell’agente sia avvenuto oggi stesso, così come non vi è certezza sulle cause deltico gesto. (segue dopo la foto) Agente di scorta amorto: l’agenzia TASS smentisce, media indipendenti confermano Il quotidiano online indipendente Moscow Times ha confermato la notizia, citando Baza un canale Telegram solitamente molto ben informato su quello che accade all’interno dei servizi di sicurezza ...