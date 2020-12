Rugby, Pro 14: Munster dilaga senza problemi, Zebre abbattute in 40 minuti (Di martedì 1 dicembre 2020) Partita senza storia a Limerick, dove il Munster soffre forse poco meno di mezz’ora, si vede una meta annullata, perde Gallagher per infortunio, ma poi scappa via, conquista il bonus offensivo allo scadere del primo tempo e, così, chiude la pratica Zebre. Parte in attacco la squadra ospite, ma quando Munster domina la mischia i padroni di casa si possono spingere finalmente nella metà campo bianconera. Così dopo otto minuti il Munster parte della touche, palla all’apertura che con un calcetto beffa la difesa delle Zebre, palla in mano a Goggin che schiaccia senza problemi e irlandesi avanti 7-0. Reagisce la squadra di Bradley, spinge palla in mano, conquista una punizione e Paolo Pescetto va sulla piazzola e le Zebre ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Partitastoria a Limerick, dove ilsoffre forse poco meno di mezz’ora, si vede una meta annullata, perde Gallagher per infortunio, ma poi scappa via, conquista il bonus offensivo allo scadere del primo tempo e, così, chiude la pratica. Parte in attacco la squadra ospite, ma quandodomina la mischia i padroni di casa si possono spingere finalmente nella metà campo bianconera. Così dopo ottoilparte della touche, palla all’apertura che con un calcetto beffa la difesa delle, palla in mano a Goggin che schiacciae irlandesi avanti 7-0. Reagisce la squadra di Bradley, spinge palla in mano, conquista una punizione e Paolo Pescetto va sulla piazzola e le...

