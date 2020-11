Rugby, Pro 14: Benetton Treviso, crisi infinita. Coach Crowley a rischio (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora una sconfitta, la sesta consecutiva in questa stagione. Sei ko su sei partite, tre punti di bonus conquistati e nulla più. Non certo quello che la società di Treviso si aspettava a inizio anno e l’emergenza Covid-19 non può giustificare l’inconsistenza di una squadra che non sa più giocarsela con i migliori. E se le sconfitte con Ulster e Leinster erano attese, a fare male sono stati i ko casalinghi contro Scarlets e Dragons, proprio nel corso di questo fine settimana. E la sconfitta subita in casa degli Ospreys, con la Benetton Treviso che si è sciolta nel finale, sprecando una vittoria che sembrava già scritta. A pesare, principalmente, la difesa. Treviso, infatti, è la quarta peggior squadra come punti subiti, mentre in attacco è solo la nona come punti fatti. Male anche la mischia, solo la 12° come mischie ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora una sconfitta, la sesta consecutiva in questa stagione. Sei ko su sei partite, tre punti di bonus conquistati e nulla più. Non certo quello che la società disi aspettava a inizio anno e l’emergenza Covid-19 non può giustificare l’inconsistenza di una squadra che non sa più giocarsela con i migliori. E se le sconfitte con Ulster e Leinster erano attese, a fare male sono stati i ko casalinghi contro Scarlets e Dragons, proprio nel corso di questo fine settimana. E la sconfitta subita in casa degli Ospreys, con lache si è sciolta nel finale, sprecando una vittoria che sembrava già scritta. A pesare, principalmente, la difesa., infatti, è la quarta peggior squadra come punti subiti, mentre in attacco è solo la nona come punti fatti. Male anche la mischia, solo la 12° come mischie ...

Il Benetton Rugby cade in casa contro i Dragons: è la sesta sconfitta di fila

Stagione nerissima per i Leoni: non arriva il successo a Monigo con la squadra di Newport. L'unica soddisfazione è la meta del 18enne Menoncello. Finisce 19-26 ...

PRO14: le Zebre volano in Irlanda con 5 debuttanti

E’ una formazione con tantissime novità quella scelta dal capo allenatore Michael Bradley per la trasferta in casa del Munster. Complici le assenze di più di 20 atleti (tra Azzurri impegnati nell’Autu ...

