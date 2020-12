Ruby-ter, Berlusconi salta l’udienza. I suoi avvocati: «Peggiorate le condizioni di salute» (Di lunedì 30 novembre 2020) Peggioramento delle condizioni di salute negli «ultimi giorni». È quanto ha riferito l’avvocato Federico Cecconi nel motivare l’assenza di Silvio Berlusconi all’udienza del Ruby-ter. Una comunicazione non legata alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento. Come si ricorderà, a settembre l’ex-premier era stato costretto al ricovero per il Covid, da cui è guarito. Ma, ha spiegato il legale, i medici hanno riscontrato «un’ulteriore forma di ingravescenza» rispetto al precedente «iter di miglioramento». Sono state queste le ragioni che li hanno incorri a consigliare al paziente «riposo assoluto domiciliare». Casa e riposo. «L’ingravescenza – ha spiegato Cecconi – è legata ad un certo attivismo che gli era stato sconsigliato». Il processo si è tenuto regolarmente Nell’udienza del 19 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Peggioramento delledinegli «ultimi giorni». È quanto ha riferito l’avvocato Federico Cecconi nel motivare l’assenza di Silvioaldel-ter. Una comunicazione non legata alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento. Come si ricorderà, a settembre l’ex-premier era stato costretto al ricovero per il Covid, da cui è guarito. Ma, ha spiegato il legale, i medici hanno riscontrato «un’ulteriore forma di ingravescenza» rispetto al precedente «iter di miglioramento». Sono state queste le ragioni che li hanno incorri a consigliare al paziente «riposo assoluto domiciliare». Casa e riposo. «L’ingravescenza – ha spiegato Cecconi – è legata ad un certo attivismo che gli era stato sconsigliato». Il processo si è tenuto regolarmente Neldel 19 ...

