Rottura finale tra la procura del Cairo e quella di Roma: «Regeni ucciso da una banda criminale». I genitori: «Da Egitto oltraggi e ferite» (Di lunedì 30 novembre 2020) Un comunicato che mette nero su bianco le strade, agli antipodi, su cui si muovono le due procure oggi al lavoro sul caso di Giulio Regeni. I pm italiani hanno dato un’accelerata, a quasi cinque anni dalla morte del ricercatore torturato in Egitto, e il processo per i cinque agenti dei servizi del Cairo è pronto. Oggi un comunicato “congiunto” mette plasticamente nero su bianco la lontananza dall’operato della controparte egiziana. «Il procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che l’ufficio si avvia a concludere le indagini preliminari nei confronti di cinque singoli indagati (i termini scadono a giorni, ndr), appartenenti agli apparati di sicurezza, senza alcuna implicazione processuale per gli Enti e le istituzioni statali egiziani», si legge nella nota. «Il procuratore ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Un comunicato che mette nero su bianco le strade, agli antipodi, su cui si muovono le due procure oggi al lavoro sul caso di Giulio. I pm italiani hanno dato un’accelerata, a quasi cinque anni dalla morte del ricercatore torturato in, e il processo per i cinque agenti dei servizi delè pronto. Oggi un comunicato “congiunto” mette plasticamente nero su bianco la lontananza dall’operato della controparte egiziana. «Iltore della Repubblica diha comunicato che l’ufficio si avvia a concludere le indagini preliminari nei confronti di cinque singoli indagati (i termini scadono a giorni, ndr), appartenenti agli apparati di sicurezza, senza alcuna implicazione processuale per gli Enti e le istituzioni statali egiziani», si legge nella nota. «Iltore ...

