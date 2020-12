Romina Power sulla figlia Ylenia: “Un giorno sorrideremo di nuovo tutti insieme” (Di lunedì 30 novembre 2020) Romina Power ha postato un nuovo ricordo sulla figlia Ylenia, con una frase ed una foto che ha commosso tutti i follower di Instagram E’ da un giorno trascorso quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno della figlia scomparsa di Al Bano e la cantante di origini americane. Ylenia è nata infatti il 29 novembre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 novembre 2020)ha postato unricordo, con una frase ed una foto che ha commossoi follower di Instagram E’ da untrascorso quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno dellascomparsa di Al Bano e la cantante di origini americane.è nata infatti il 29 novembre L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Romina Power sulla figlia Ylenia: “Un giorno sorrideremo di nuovo tutti insieme” - #Romina #Power #sulla #figlia… - qun82074094 : Il commovente post di Romina Power per la figlia scomparsa: “Dov'è Ylenia?” - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Non c’è fine all’amore ed è quello che alla fine vincerà”: I post su Instagram di Romina Power per il cinquantesimo c… - ELISE232425 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - BoncoEric : RT @chilhavistorai3: “Non c’è fine all’amore ed è quello che alla fine vincerà”: I post su Instagram di Romina Power per il cinquantesimo c… -