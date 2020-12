Romain Grosjean, come si è salvato nel terribile incidente del Gp in Bahrain (Di lunedì 30 novembre 2020) come ha fatto Romain Grosjean a uscire vivo dopo il terribile incidente nel gran premio del Bahrain? Un miracolo, verrebbe da dire. Vero, ma non solo. Perché dietro c'è anche tanto lavoro, studio e una crescita esponenziale della sicurezza delle monoposto di Formula 1. Soltanto qualche anno fa si sarebbe parlato di un altro dramma capitato su un circuito, adesso invece si tira un sospiro di sollievo nel vedere il pilota uscire sulle sue gambe dal rogo, andata e ritorno da un inferno di fiamme che poteva essergli fatale. Grosjean se l'è cavata con qualche bruciatura alle mani e alle caviglie, nulla di fronte allo spavento nel vedere la sua macchina schiantarsi a 221 km/h e prendere fuoco. Gran premio Bahrain, l'incidente del 29 novembre ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 novembre 2020)ha fattoa uscire vivo dopo ilnel gran premio del? Un miracolo, verrebbe da dire. Vero, ma non solo. Perché dietro c'è anche tanto lavoro, studio e una crescita esponenziale della sicurezza delle monoposto di Formula 1. Soltanto qualche anno fa si sarebbe parlato di un altro dramma capitato su un circuito, adesso invece si tira un sospiro di sollievo nel vedere il pilota uscire sulle sue gambe dal rogo, andata e ritorno da un inferno di fiamme che poteva essergli fatale.se l'è cavata con qualche bruciatura alle mani e alle caviglie, nulla di fronte allo spavento nel vedere la sua macchina schiantarsi a 221 km/h e prendere fuoco. Gran premio, l'del 29 novembre ...

