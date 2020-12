Roma: papà separato dai figli per il covid, il tenero saluto dalla finestra immortalato dalla compagna (Di lunedì 30 novembre 2020) Un papà e i suoi bambini divisi dal covid. Quella che viene da Roma è la storia di una famiglia, come tante in questo periodo, che a causa del coronavirus si trova a vivere separata. Un uomo è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Une i suoi bambini divisi dal. Quella che viene daè la storia di una famiglia, come tante in questo periodo, che a causa del coronavirus si trova a vivere separata. Un uomo è stato ...

vaticannews_it : #28novembre Le immagini della visita di #PapaFrancesco e degli 11 nuovi cardinali presenti a Roma al Papa emerito,… - vaticannews_it : #28novembre #Concistoro #BenedettoXVI 'Al termine della celebrazione del Concistoro Ordinario Pubblico, il Santo Pa… - Avvenire_Nei : #8dicembre #PapaFrancesco affiderà #Roma alla Madonna con un atto di devozione privato - Fiordaliso21 : Coronavirus, all'Immacolata il Papa non andrà in piazza di Spagna - TeoFabiano : Coronavirus, all'Immacolata il Papa non andrà in piazza di Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Roma papà HTTP/1.1 Server Too Busy