Roma, fiamme al piano terra di una palazzina Ater (Di lunedì 30 novembre 2020) Grosso incendio quello divampato oggi in un appartamento in via degli Adimari, all'altezza del civico 109. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un'abitazione al piano terra di una palazzina di proprietà dell'Ater. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco, l'autoscala, la botte, il funzionario di guardia, gli agenti di polizia e il personale sanitario del 118. su Il Corriere della Città.

Roma 30 nov. Sono stati sei i cassonetti andati a fuoco solo oggi nella zona di Cinecittà poco prima delle 18. I vigili del fuoco delle squadre 12 A e Ab12 hanno spento le fiamme tra piazza dei Cardin ...

Semirimorchio in fiamme

Un semirimorchio ha preso fuoco, questo pomeriggio, lungo l'A1 nei pressi dell'uscita dell'area di servizio Giove, in direzione Roma.

