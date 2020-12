Roberto Bolle l’annuncio dell’étoile sorprende | cosa ha detto?

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 30 novembre 2020)ha rivelato in un’intervista rilasciata a Sky TG24 i suoi prossimi progetti professionali. Il ballerino sarà impegnato nello show di Capodanno Danza con me dove sarà presente anche Vasco Rossi, un programma in cui l’étoile crede molto e spera si possa realizzare senza troppe restrizioni.ha anche rivelato, a sorpresa, che è prossimo ad abbandonare le scene. Il ballerino è cosciente di avere l’età giusta per ritirarsi, ha raggiunto traguardi impensabili e inoltre non può esigere di più dal suo fisico: “I ballerini vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022. Come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani”.sembra essere certo della sua decisione, il prossimo ...