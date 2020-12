Riunione della Cei per decidere sulle feste: "Collaborazione con il governo, quello sobrio è il vero Natale" (Di lunedì 30 novembre 2020) Domani il Consiglio permanente dei vescovi, che non si oppongono a cambiare gli orari delle messe della Vigilia. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini: "Bisogna accettare con serenità questo difficilissimo momento che stiamo vivendo perché ci rende fratelli in questa pandemia.... Leggi su repubblica (Di lunedì 30 novembre 2020) Domani il Consiglio permanente dei vescovi, che non si oppongono a cambiare gli orari delle messeVigilia. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini: "Bisogna accettare con serenità questo difficilissimo momento che stiamo vivendo perché ci rende fratelli in questa pandemia....

