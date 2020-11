Ritorno in classe, Zampa annuncia: “Non credo che ci saranno aperture prima di Natale” (Di lunedì 30 novembre 2020) "Fino a quando le scuole superiori saranno in didattica a distanza? L'ipotesi che riaprano i battenti per lezioni in presenza già a dicembre è tramontata? Io non credo che alla fine ci saranno delle riaperture prima di Natale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) "Fino a quando le scuole superioriin didattica a distanza? L'ipotesi che riaprano i battenti per lezioni in presenza già a dicembre è tramontata? Io nonche alla fine cidelle ridi Natale". L'articolo .

