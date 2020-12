Ritorno a scuola | la campanella la suona il prefetto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Oltre a stabilire quando riaprire le scuole - se il 9 o il 14 dicembre piuttosto che il 7 gennaio - il Governo deve decidere come. Come garantire il rientro in classe a tre milioni di studenti delle scuole superiori. Quelli che oggi sono a casa, alle prese con la didattica a distanza. La decisione spetterà ai prefetti. Saranno loro, secondo quanto spiegano quattro fonti di Governo a Huffpost, a presiedere i tavoli territoriali intorno a cui siederanno i sindaci, le aziende del trasporto pubblico e i dirigenti scolastici. E a decidere. A che ora si entra a. Il piano del ministero dell’Istruzione è pronto. Al netto dell’esito della discussione politica dentro la maggioranza ancora in corso, l’obiettivo è quello di farlo confluire nel Dpcm del 4 dicembre. Le norme avranno valore nazionale e potranno essere applicate da subito, anche se lo schema è pensato per ...