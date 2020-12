Rita Ora chiede scusa dopo avere festeggiato il compleanno con gli amici al ristorante (Di lunedì 30 novembre 2020) Rita Ora ha violato il lockdown, sabato scorso ha festeggiato il suo compleanno a Londra, in un ristorante esclusivo con almeno 30 persone. La popstar in queste ore ha chiesto scusa sui social ma il party segretissimo adesso è notizia per tutti. Proprio da chi dovrebbe dare il buon esempio, da chi è seguitissimo, arriva l’esatto contrario. Rita Ora, ma non sarà l’unica al mondo, non ha resistito, era il suo compleanno, 30 anni, ha violato le regole del lockdown che anche in Gran Bretagna vietano le feste nei locali. I ristoranti devono restare chiusi, è permesso l’asporto, sono permesse le consegne e quel locale era solo apparentemente chiuso. A rovinare la festa alla cantante e attrice ci ha pensato la polizia. Ovvia la multa che ha dovuto pagare e adesso ha confidato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020)Ora ha violato il lockdown, sabato scorso hail suoa Londra, in unesclusivo con almeno 30 persone. La popstar in queste ore ha chiestosui social ma il party segretissimo adesso è notizia per tutti. Proprio da chi dovrebbe dare il buon esempio, da chi è seguitissimo, arriva l’esatto contrario.Ora, ma non sarà l’unica al mondo, non ha resistito, era il suo, 30 anni, ha violato le regole del lockdown che anche in Gran Bretagna vietano le feste nei locali. I ristoranti devono restare chiusi, è permesso l’asporto, sono permesse le consegne e quel locale era solo apparentemente chiuso. A rovinare la festa alla cantante e attrice ci ha pensato la polizia. Ovvia la multa che ha dovuto pagare e adesso ha confidato ...

oneofthosefaces : therapist: the giant cgi rita ora can’t hurt u the giant cgi rita ora: - oooox23_ : RT @OFFICIALW1LSON: 'Rita Ora' = PARTY GIRL! ???? - __davidxx__ : @stopaltelevoto @_pettymess_ ma chi cazzo la conosce rita ora scusate - tokyoyeti : @RitaOra @piersmorgan @susannareid100 Rita Ora - fine her £10,000 per guest - _DAGOSPIA_ : FANCULO IL LOCKDOWN, È L’ORA DELLA FESTA! – GUAI PER RITA ORA CHE SE NE FOTTE DELLE RESTRIZIONI ...… -