Ristori quater: tasse rinviate e bonus natalizio per i precari (Di lunedì 30 novembre 2020) Quattro decreti legge Ristori in poco più di un mese. L'ultimo, il Ristori quater approvato nella notte dal governo, utilizza gli 8 miliardi provenienti dallo scostamento di bilancio a cui il Parlamento ha dato il via libera la scorsa settimana. Salgono così a 18 i miliardi distribuiti da tutti i decreti Ristori, a partire dal primo dello scorso 28 ottobre. E arrivano a 108 i miliardi stanziati in deficit dallo scoppio della pandemia in poi. «Lo voglio ribadire con forza: non siete soli, lo Stato è al vostro fianco», ha annunciato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Ecco cosa c'è nel decreto: Rinvio tasse Il decreto estende la proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto Irpef, Ires e Irap – prima limitata ai soggetti dei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e nelle zone rosse ...

