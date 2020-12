Rino Marchesi: «Sempre in sintonia con Maradona. Sulle parole di Cabrini…» (Di lunedì 30 novembre 2020) Rino Marchesi, primo allenatore di Diego Armando Maradona in Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport Rino Marchesi, primo allenatore di Diego Armando Maradona in Italia ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Queste le sue parole riportate da Itasportpress.it. Maradona – «Il suo approccio? Con stima e simpatia. Ci siamo Sempre trovati in sintonia. Sul modo di lavorare, sull’alimentazione. Poi stima e simpatia sono durate per anni. Mi son Sempre tenuto informato Sulle sue condizion. Io ho allenato anche Platini e quando l’ho allenato non era più lo stesso. Cosa aveva di diverso? Platini un fuoriclasse. Maradona un genio, un fenomeno. Ce ne sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020), primo allenatore di Diego Armandoin Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, primo allenatore di Diego Armandoin Italia ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Queste le sueriportate da Itasportpress.it.– «Il suo approccio? Con stima e simpatia. Ci siamotrovati in. Sul modo di lavorare, sull’alimentazione. Poi stima e simpatia sono durate per anni. Mi sontenuto informatosue condizion. Io ho allenato anche Platini e quando l’ho allenato non era più lo stesso. Cosa aveva di diverso? Platini un fuoriclasse.un genio, un fenomeno. Ce ne sono ...

