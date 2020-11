"Rimpasto? Chi dovete mettere al fianco di Speranza". Tommaso Cerno, un consiglio feroce: ridicolizzato il ministro (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancora Tommaso Cerno contro il governo. Contro la gestione firmata Giuseppe Conte dell'emergenza coronavirus, degli aiuti alle imprese e delle imminenti feste natalizie. Il senatore del gruppo Misto picchia durissimo: "Sarà lo spirito del Natale ma l'indole del Governo pare quella di dare l'elemosina anziché equi rimborsi ai milioni di italiani che si stanno giocando la vita per assecondare lo strampalato piano anti Covid versione italica che per ora miete vittime fra i malati e pure fra i sani - premette -. Visto che dopo il via libera grillino a Silvio Berlusconi si parla di nuovo di Rimpasto, consiglio con il cuore a Conte di affiancare al ministro Speranza il Collega Carità. Certamente sarà in grado di fare bene soprattutto durante le feste", conclude uno sferzante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancoracontro il governo. Contro la gestione firmata Giuseppe Conte dell'emergenza coronavirus, degli aiuti alle imprese e delle imminenti feste natalizie. Il senatore del gruppo Misto picchia durissimo: "Sarà lo spirito del Natale ma l'indole del Governo pare quella di dare l'elemosina anziché equi rimborsi ai milioni di italiani che si stanno giocando la vita per assecondare lo strampalato piano anti Covid versione italica che per ora miete vittime fra i malati e pure fra i sani - premette -. Visto che dopo il via libera grillino a Silvio Berlusconi si parla di nuovo dicon il cuore a Conte di affiancare alil Collega Carità. Certamente sarà in grado di fare bene soprattutto durante le feste", conclude uno sferzante ...

